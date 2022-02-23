批抗疫基金6.0忽略支援康體界　業界促增津貼及短期職位

在第5波疫情影響下，政府推出防疫抗疫基金6.0，涵蓋上一輪未能涵蓋的，有專業人員總會今早（24日）到政府總部請願，指防疫基金6.0，忽略了康體業界支援，要求政府拆牆鬆綁，簡化申請程序。

香港康樂體育專業人員總會代表指在2020年至今，康樂體育業前線員工及教練多次被迫停工，多達3百多日，但一直沒有收到政府任何援助，由於大部分私人健身教練或康體運動教練持有國際認可，非本港註冊體育總會之教練資格及證書，因此他們未納入防疫基金支援類別。

總會指收緊防疫措施，目前業界活動完全停頓，從業員是按照項目計算薪酬，如何證明自己是臨時失業而申請基金，另外非認可運動體育總會的教練、裁判及各類後勤人員等，仍未有涵蓋在內，而健身中心面積可按面積補償，但體育處所則沒有，完全不合理，匪夷所思。

政府推出第6輪270億防疫基金撥款，該總會認為必須公平優化申請機制，以最簡單快捷處理申請，拆牆鬆綁及補漏拾遺，對多次被忽略教練及增設康體業界的援助津貼，為業界增加大量臨時短期職位，解決燃眉之急。