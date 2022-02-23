政府預留66億元設3萬有時限職位　中小企融資計劃上限增至900萬

抗疫關鍵時期，政府今日(23日)公布，必須採取一切必要的措施，維護經濟的元氣，特別是中小企的生存機會，盡力保住打工仔的飯碗。政府會循以下兩方面提出措施，一是緩解企業經營壓力，二是為企業周轉提供協助。

為紓緩因疫情及抗疫措施導致的失業情況，先後在「防疫抗疫基金」預留132億港元，於公營及私營機構開設有時限職位。在最新一輪基金注資中，亦已額外預留66億元，增設3萬個有時限職位。截至去年底，兩輪創造職位計劃已創造約6萬個職位，當中約4.5萬個職位已入職。

協助企業周轉方面，政府決定將「中小企融資擔保計劃」下所有信貸擔保產品的申請期，延長1年至明年6月底。該計劃下的「百分百擔保特惠貸款」亦會進一步優化，每家企業最高貸款額由18個月僱員薪金及租金的總和提高至27個月，上限由600萬港元增加至900萬港元，最長還款期由8年延長至10年。

3此外，政府亦已經要求金管局通過「銀行業中小企貸款協調機制」，再次延長「預先批核還息不還本計劃」6個月到今年10月底。同時，金管局和銀行業也會提供選項，讓企業可以選擇在一段較長的時間償還部分本金。有關安排亦適用於「中小企融資擔保計劃」下的貸款。

為協助中小企出口商更容易取得銀行出口融資，香港出口信用保險局(信保局)計劃在今年三月試行推出「出口信用擔保計劃」，為保戶的出口融資作最高7成的信貸擔保，擔保額以5,000萬港元為上限。另外，為鼓勵出口商承接海外買家的更大訂單，信保局將在今年下半年推出「彈性賠償率」安排，提升他們的保險保障，預計惠及約2,400個保戶。