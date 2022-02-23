港府投放1300億元發展創科　初創企業升至4000間成果漸現

政府將給每所大學的資助額倍增至1,600萬港元，進一步把研發成果落地。

創新科技發展是世界大潮流，港府今日(23日)公布，會着力推動創科發展，將成立一個「數字化經濟發展委員會」，成員包括專家學者，業界精英，以及相關政府官員。「十四五」規劃支持香港建設國際創新科技中心，創科發展除了促進經濟增長及創造就業機會，推動「再工業化」及提升製造業的競爭力，亦有助各行各業數碼轉型。本屆政府已投放超過1,300億港元於創科發展，近年成果漸現，會在預算案增撥資源，持續強化整個價值鏈及創科生態圈。

香港的創科生態日趨蓬勃，初創企業數目由2014年約1,000間躍升至去年約4,000間，同期風險投資基金投資額由12.4億港元增至約417億港元。現時香港為亞洲第一，全球第二大的生物科技集資中心。

近年，政府和本地大學都投放了不少資源培育初創企業，協助師生團隊將研究成果商品化，香港科技園公司和數碼港兩大旗艦園區，為初創企業提供一站式支援，香港至今見證了十多間獨角獸的誕生及成長。

過去數年，除了20億港元的「創科創投基金」外，政府亦通過科技園公司和數碼港分別成立了「科技企業投資基金」和「數碼港投資創業基金」，不同基金有各自特定的投資重點，顯著擴闊了香港初創企業的集資渠道。

儘管如此，這些基金的投資對象主要是起始階段的初創企業，未必適合一些稍具規模並正在拓展業務的企業，而部分這類型的企業往往極具發展潛力。

政府兩年前宣布在「未來基金」撥出部分款項，成立一個名為「香港增長組合」的投資組合，投資於「與香港有關連」的項目，目標是鞏固香港作為金融、商貿和創科中心的地位，長遠提升香港的生產力和競爭力，政府去年已任命8家基金經理作為普通合夥人進行策略性的投資。

為培植一些較成熟及具潛質的企業，貢獻香港經濟，政府會進一步把「未來基金」對「香港增長組合」的分配增加100億港元，當中50億港元會用作成立一個新的投資基金–「策略性創科基金」。政府會邀請科技園公司和數碼港物色對香港具有戰略價值的科技企業以及可以豐富創科生態的投資機會。

另外，「創新及科技基金」下的「大學科技初創企業資助計劃」一直支援大學成立初創團隊，將其研發成果商品化，從而創造經濟價值。為進一步把研發成果落地，政府將給每所大學的資助額倍增至1,600萬港元，新增的資助會為大學初創企業提供與私人投資一比一的資金配對，每間初創企業每年最多獲150萬港元資助，為期最長3年，有關措施的額外支出為每年4,800萬港元。