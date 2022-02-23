預留100億設生命健康創新科研中心　選址港深創新及科技園

兩年多的新冠疫情大大提高全球對生命健康研發的關注。在最新一份《財政預算案》，政府會預留100億港元，為香港長遠提供更完備的配套，包括硬件、科研人才、臨床試驗及數據應用等各方面，提升不同機構包括大學在這方面的容量及能力，並建立更完善的產業鏈。

政府將在港深創新及科技園設立「InnoLife Healthtech Hub生命健康創新科研中心」，以16所與生命健康相關的實驗室，以及8間相關的國家重點實驗室為基礎，匯聚全球頂尖研究團隊，聚焦生命健康領域的研發及環球科研合作，包括生物醫學、大數據、人工智能等範疇，應用於預防、診斷、藥物開發、先進治療、康復等領域。醫管局會協助更多機構探討如何更好利用其轄下醫院作研究和臨床試驗，以及其累積的寶貴臨床數據作研發用途。當局的目標是促進科研多元合作及產業發展，建設香港成為生命健康的研發重鎮，匯聚相關的產業集羣。

陳茂波表示，香港在生命健康科研實力雄厚。本港大學擁有多位權威學者，研發團隊原創力強，有「從零到一」的突破能力，科研成果豐碩。香港還設有獲國家藥品監督管理局承認的臨床試驗基地，推動生命健康的科研和產業發展，優勢顯著。陳於2018年撥出100億港元成立的「InnoHK創新香港研發平台」旗艦項目，至今已成立了28所由本地大學與三十多家國際頂尖大學／研究院合組的實驗室，當中就有16所與生命健康相關，是一股強大的科研實力，可以締造更多顛覆性的研發成果。