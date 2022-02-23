助表演藝術走向國際　撥4200萬兩年內首辦演藝博覽會

為豐富香港作為中外文化藝術交流中心的角色，財政司司長陳茂波今(23日)將撥款4,200萬港元，在兩年內舉辦首屆「香港演藝博覽會」，是為表演藝術界而設立的大型藝術市集，將提供一個綜合平台，通過展覽推介、座談、專題討論、表演和交易等活動，展示本地、內地及外地頂尖的表演藝術家和團體的作品，幫助內地和香港傑出的表演藝術走向國際，同時也促進他們與外地優秀的表演藝術家和團體交流。

另外，為進一步推動藝術科技的發展，政府撥款3,000萬港元，由下年度起推行「藝術科技資助先導計劃」，鼓勵9大主要演藝團體應用藝術科技，豐富它們的舞台創作；亦會為「藝能發展資助計劃」額外注資1,000萬港元，鼓勵計劃下的中小型藝團進行更多藝術科技的探索。

此外，政府會預留每年8,500萬港元，支持東九文化中心於明年分階段啟用，發展其為藝術科技的重鎮和搖籃，提供有系統的培訓，又會預留7,000萬港元提升康樂及文化事務署轄下演藝場地的設備，讓藝團可以在表演項目中更多應用科技，提升觀眾的體驗。

在培訓人才上，政府亦會撥款3,700萬港元，在未來6個年度為康文署和即將啓用的香港故宮文化博物館的文物修復人員，提供專業培訓，並增加超過150名博物館見習員（文物修復）計劃及暑期實習生。同時，會為「粵劇發展基金」注資1億港元，加強支持從業員的專業提升和持續培訓，料800名從業員受惠。