中港推跨境金融科技項目同步測試　超過10間本地銀行有意加入

新一份財政預算案宣布，金管局與中國人民銀行於去年十月簽署諒解備忘錄，同意通過「聯網」方式，構建「一站式」平台讓內地及香港符合條件的金融機構及科技公司，就其跨境金融科技項目於兩地進行同步測試，現時超過10間本地銀行已有意使用該平台。金管局正與人民銀行落實平台的操作細節。

政府表示，「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃於去年首次推出，業界反應熱烈，將撥款1,000萬港元於今年推出新一輪資助計劃，鼓勵金融業就更多金融服務及產品進行概念驗證測試，推動業界持續創新。另外，亦建議於新一輪資助計劃下資助科研機構，為香港金融科技業界面對的一些發展瓶頸問題提出解決方案。

政府又指，去年預算案宣布「商業數據通」計劃，目標推出時間為今年年底。計劃進展良好，多間銀行在項目研究及試行時，已運用多種商業數據，成功向中小企客戶批出總額逾9億港元貸款。金管局會研究引入更多商業數據源，以擴充商業數據通的功能，並豐富以數據為本金融服務的生態圈。同時，政府亦會研究讓金融機構在企業授權的情況下能夠從不同政府部門以電腦可讀格式取得其在政府部門的數據，並會優先處理有助中小企申請金融服務的數據。