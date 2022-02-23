港府預留12.6億元支援旅遊業　鼓勵業界開發文化古蹟本地遊

為加強對旅遊業的支援，與中外文化藝術交流產生協同效應。港府今日(23日)表示，預留12.6億元支援及發展旅遊業，當中6億元將用作設立一個為期三年的「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，以鼓勵旅遊業界開發和推出具文化和古蹟旅遊元素的旅遊產品，並支持「綠色生活本地遊鼓勵計劃」的運作。另外6,000萬港元則會用作資助旅遊從業人員的培訓，為期3年，以加強提升旅遊業的專業水平及服務質素。

政府又指，預留撥款餘下的6億港元則用作支持香港旅遊發展局(旅發局)重振旅遊業及推行《文旅規劃》的工作。旅發局將繼續推行「旅遊．就在香港」項目，以支援業界。當跨境旅遊逐步重啓，旅發局會在合適的客源市場進行「再遇．就在香港」推廣，以吸引旅客重返香港。旅發局亦已於去年完成香港旅遊的長遠定位的前期研究和諮詢工作，並會在來年根據各個客源市場的情況，分階段推出全新旅遊品牌的全球宣傳活動。旅發局亦將運用其儲備中的1億港元支持上述工作。

面對激烈競爭，港府會做好準備，增加資源推動針對文化、古蹟、綠色及具香港特色的旅遊項目、加強推廣，適時推出具吸引力的優惠，以吸引境外遊客，並鞏固香港作為《粵港澳大灣區發展規劃綱要》及《粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃》（《文旅規劃》）下「一程多站」示範核心區及國際城市旅遊樞紐的定位。

過去兩年，政府撥出了超過38億元支援旅遊業，當中除向業界提供直接財政支援外，亦包括額外資源鼓勵業界在未恢復跨境旅遊之前，開發更多本地遊路綫，協助提升景點配套和導遊服務等。