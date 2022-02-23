撥款1.35億元推「內地發展支援計劃」　資助會展活動吸引外商

政府為支持在內地的港商、專業服務界別及創業人士更好融入國家發展大局，會在未來3年共撥款1.35億港元予貿發局，推出「內地發展支援計劃」，協助他們開拓內地商機。計劃將聚焦較多港商營運及港人工作的內地城市，並以大灣區為重點，通過貿發局內地辦事處網絡，夥拍包括商會、專業人士協會及青年創業協會等港人在內地的商貿組織，舉辦培訓、交流、商務考察及宣傳推廣活動。

此外，為了進一步強化貿易及提升貨物清關效率，政府於2018年起分階段推出「貿易單一窗口」，讓業界可一站式向政府提交與進出口相關的文件，以提升貨物清關的效率。第一階段服務已全面推出，第二階段服務預期於明年開始分批推出。政府亦已預留約14億港元發展第三階段資訊科技系統，現正就實施詳情諮詢業界，目標是在下年度提交撥款申請，以盡早全面實施「貿易單一窗口」。

吸引外商方面，政府自2018/19年度起，分6年向貿發局額外撥款共8.35億港元，推行多項措施，鞏固香港作為亞洲商業樞紐的地位，並為港商開拓商機。來年貿發局會繼續優化其旗艦推廣活動「Think Business,Think Hong Kong」，加強於東盟及成熟市場的宣傳工作；亦會積極發展數碼平台，協助香港企業發掘商機和開拓海外市場，該局亦會舉辦活動，向內地市場推介香港的產品和服務。

疫情下令會展活動大受影響，截至今年1月底，政府已通過在疫情初設立的會議展覽業資助計劃，向118個會展活動提供資助，另向73個長期在港舉辦的展覽提供一次性即時支援，政府亦會積極考慮在疫情平穩後，吸引更多會展活動來港舉辦。