海關警察3年120次行動　檢逾3800件違規含THC產品

大麻是聯合國嚴格管制的毒品，大麻、大麻樹脂、四氫大麻酚(THC)和若干種其他大麻素在香港受《危險藥物條例》管制，惟有商品把THC混入未受規管的大麻二酚（CBD）產品中銷售。保安局今（23日）回應議員質詢時指，香港海關和警務處在不同地點檢取和測試聲稱含有CBD的產品，2019年起進行了接近120次行動，有超過3,800件被驗出含有THC。

局方指出，執法部門檢取該類產品的地點有食肆、商店（包括大型連鎖店）、邊境管制站及倉庫等；涉及產品則包括食品、健康補充品、口服油、電子煙油或添加劑、護膚用品、個人護理用品（例如牙膏、浴球）、按摩用品、寵物食品等。該些產品均交由政府化驗所檢測。

局方又指，因應有意見認為政府亦應禁止CBD產品的銷售或加入食品，以保障公眾健康，政府已計劃在《危險藥物條例》下管制CBD，並會在年內徵詢立法會保安事務委員會和禁毒常務委員會的意見。為打擊吸食大麻和相關罪行，政府已加強以「大麻係毒品」為主題的宣傳，讓公眾正確認識大麻禍害，以及干犯販毒罪行招致的嚴重後果。

執法方面，販運危險藥物，或非法將危險藥物進口香港，或從香港出口、獲取、供應、製造危險藥物等，均構成刑事罪行，可處罰款500萬港元及終身監禁。非法管有或吸食危險藥物亦屬刑事罪行，可處罰款100萬港元及監禁7年。