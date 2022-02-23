東莞設立「香港國際機場物流園」　研究推動智慧港口提升效率

香港機場管理局計劃發展香港機場與大灣區之間的「海空貨物聯運」，會在東莞設立上游「香港國際機場物流園」。

政府在財政預算案中公布，將繼續推進香港航空業發展，並利用香港國際機場位處大嶼山的區位優勢，打造具多元產業的機場城市，香港機場管理局（機管局）計劃發展香港機場與大灣區之間的「海空貨物聯運」，機管局會在東莞設立上游「香港國際機場物流園」，及在香港機場設立「空側海空聯運貨運碼頭」，讓內地出口貨物可在預先完成安檢後無縫運達，再利用香港的國際航空網絡，無需重複安檢程序直接轉運到世界各地。

此外，國際空運貨物亦可套用上述相反路線進口內地，機管局已於去年年底開始利用香港國際機場現有的設施逐步推進海空聯運先導計劃，以具體測試及建立整套操作流程。

海運及港口業方面，香港海運港口局已成立專責小組，研究推動「智慧港口」發展的具體方案，包括通過一個數碼化系統，進一步提升香港港口效率和減少貨物處理時間及成本。該局亦按其研究結果，建議提供半稅優惠予相關航運業商業主導人以吸引更多海運企業落戶香港，政府預計將於今年上半年向立法會提交法例修訂建議。