預留千億元加推北部都會區　2年內為4土地項目制訂發展方案

新一份財政預算案宣布，《北部都會區發展策略》及「明日大嶼」計劃，將會是增加本港土地供應的重要舉措，可大量增加房屋供應。政府表示，北部都會區會提供大量可作創科用途的土地，支持本港的創科發展；洪水橋╱厦村亦可發展為新界北現代服務業中心。至於包括新田科技城、羅湖╱文錦渡綜合發展樞紐、馬草壟，以及流浮山、尖鼻咀及白泥一帶的發展範圍，政府正爭取在2至3年內為這4個土地開拓項目制訂發展方案，亦會加緊落實新發展區的工程，確保房屋項目如期落成。

政府續指，在財務安排方面，會從「未來基金」累積收益中預留1,000億港元，在基本工程儲備基金下成立專款，以加快推動北部都會區內土地、房屋和交通基建項目的進程。

「明日大嶼」方面，政府指中部水域人工島的相關研究已於去年6月展開，預計於今年第四季可以提出初步方案，正研究精簡程序，爭取進一步提前原本在2027年展開的首階段填海工程，以及首批居民在2034年入伙的時間表，政府會在相關研究中進行財務評估，探討利用不同模式及融資方案，包括考慮是否採用發債或公私營合作等模式推動發展。