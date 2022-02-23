港府擬加強支援弱勢社群　提升院舍質素及幼兒服務

為繼續加強社區和院舍照顧服務及社工服務，支援長者、殘疾人士及兒童，港府今日(23日)公布，相關服務涉及額外全年開支逾19億港元。就院舍照顧服務，會恒常化3個試驗計劃，即「安老院舍外展專業服務試驗計劃」、「長者院舍住宿照顧服務券試驗計劃」及「私營殘疾人士院舍專業外展服務試驗計劃」，並增撥資源，提升「改善買位計劃」下甲二級院舍的質素。

即將落成的古洞北新發展區福利服務綜合大樓設立7間合約院舍；在粉嶺皇后山發展項目新增一間合約院舍，以及在屯門第54區增設長者鄰舍中心、特殊幼兒中心和早期教育及訓練中心，為區內長者、護老者及有特殊需要的幼兒提供社區支援和訓練服務。

社區照顧方面，「支援身體機能有輕度缺損的長者試驗計劃」及「改善家居及社區照顧服務」的言語治療服務會恒常化，協助有需要的長者居家安老。「在學前單位提供社工服務先導計劃」亦會恒常化，及早識別和支援有福利需要的學前兒童及其家庭，並由今年十月起，為接受資助院舍及社區康復服務的殘疾人士提供軟餐，照顧他們的吞嚥問題。

另外，2008年推出的「鄰里支援幼兒照顧計劃」，由服務機構招募「社區保姆」，本着鄰里互助精神，為鄰舍提供具彈性的家居日間幼兒照顧服務。為更好地回應社會對日間幼兒照顧服務的殷切需求，政府會檢討計劃的實施模式及成效，包括「社區保姆」培訓認證的需要以及他們的回報水平，從而提升服務質素及吸引更多人加入「社區保姆」的行列。檢討將於明年年中完成。