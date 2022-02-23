財政儲備將達9400億　政府不會削減部門開支

政府今(23日)發布最新一份財政預算案，指本屆政府接手時財政儲備為9,500多億港元，現時政府仍有盈餘，預計本屆政府完結前有9,400億港元儲備。政府表示不會推行進一步削減部門開支計劃，以免影響公共服務，但會嚴格控制公務員增長，維持公務員零增長的目標。

政府表示，本屆政府接任時財政儲備約為9,500多億港元，其後更累積到2018/2019年度11,700億元的歷史新高。政府形容充裕的財政儲備使政府可在過去兩年迅速和果斷地增撥資源應對危機，包括成立「防疫抗疫基金」，而雖然政府因此在過去兩個年度均錄得綜合赤字，但隨着各項措施成效體現，今年度預計繼續出現的綜合赤字扭轉為綜合盈餘。

財政儲備預期則會在本屆政府屆滿時，維持約9,400億元，並於中期預測的5年期間逐步重回10,000億港元以上，相當於16個月的政府開支，又預計在計及新的財政來源後，政府由2023/24年度起可維持盈餘。

在稅項方面，政府指香港是開放型經濟體，稅基亦較狹窄，政府收入容易受經濟情況影響。要維持穩健的公共財政，除量入為出，確保開支增長與經濟增長率相適應，更需要保持經濟發展與活力，並開拓新的增長點以提高收入。

政府認為簡單低稅制是香港核心競爭力之一，對維持香港的競爭優勢十分重要；落實現屆政府的多項政策目標、提升服務及加大對社會多方面的投資，令公共開支維持在較高的水平。政府認為，需要採取措施增加收入，盡可能在維持低稅率政策下開拓新的收入來源。

隨着第五波疫情來襲，企業和社會面對相當的財政壓力，政府表示考慮到當前的經濟情況，暫時仍不宜調整利得稅及薪俸稅稅率，預計在2022至2023年度仍會錄得赤字，中期而言，隨着經濟合作與發展組織（經合組織）的國際稅務改革方案的推行，在香港落實全球最低稅率可望增加來自利得稅的收入。此外，政府亦建議就住宅物業引入累進差餉制度，以體現「能者多付」的原則。

面對人口高齡化，公共開支的壓力難以消減，政府會繼續探討增加收入來源的方式。而為回應社會訴求及提升服務，本屆政府在任內大幅提升社福、衞生和教育的經常開支，累計至今年度修訂預算的綜合升幅將超過40%，新增開支接近850億港元。

政府稱，在不影響民生開支的前提下，將削減部門經常撥款1%，而由於削減經常撥款的效果是長期的，因此今年政府不會推行進一步的削減開支計劃，以免疊加效應窒礙部門運作，影響公共服務。