政府引入累進制增加收入　按能者多付原則　租金愈貴差餉遞增

差餉佔政府收入總額大約3%至4%，經檢視後，港府今日(23日)公布，建議修改差餉制度，並就住宅物業引入累進差餉制度。政府建議，應課差餉租值為55萬港元或以下的住宅物業，差餉一如現時按租值5%徵收。應課差餉租值超過55萬港元的住宅物業，則建議首55萬港元租值同樣按5%徵收差餉，其後25萬港元租值則按8%徵收，超出80萬港元的租值會按12%徵收，以更能反映「能者多付」的原則。當局預計約4.2萬個住宅物業受影響，佔整體私人住宅物業的總數約2%，政府收入每年可增加約7.6億港元。

更有針對性地提供差餉寬減：政府會繼續因應每年情況，考慮是否提供差餉寬減，以保持有關措施的靈活性。此外，考慮到社會過往關注擁有多個住宅物業的業主在現行差餉寬減安排下可多重受惠，當局建議日後住宅物業的差餉寬減，僅限合資格並且是自然人的業主，就名下一個住宅物業申請寬減。以2022/23年度的差餉寬減上限作為參照，新安排可讓政府於日後推行一次性差餉寬減措施時節省約31億港元；

上述對差餉制度的修改將牽涉差餉物業估價署資訊科技系統的重大改動，政府會分階段落實上述修改建議，當局會於2023/24年度內落實住宅物業差餉寬減的建議，繼而會於2024/25年度內就住宅物業引入累進差餉制度。政府稍後會就差餉制度檢討結果、有關建議的細節及落實時間表諮詢立法會財經事務委員會。