印花稅收入料收1130億元　去年盈餘僅189億元

新一份財政預算案今日(23日)宣讀，2021/22年度政府收入的修訂預算為6,827億港元，較原來預算高15.5%，即918億港元，主因是地價和利得稅的收入較預期分別多435億港元和324億港元。

政府表示，開支方面修訂預算為6,990億港元，較原來預算低4%，即288億港元，主要是由於經營開支較預期低188億港元。總括來說，預計21/22年度盈餘為189億港元，財政儲備在今年3月31日預計為9,467億港元。

公務員編制在今年度落實零增長，部門已通過訂定工作優次、內部調配、精簡程序及提升效率，讓公務員在編制不增長的情況下應付工作量。政府表示，2021年《施政報告》中宣布的主要政策措施，共涉及約104億港元經營開支及47億港元非經營開支，政府在財政上全面配合。

另外，政府指2022/23年度的總收入預計為7,159億港元，入息及利得稅預計為2511億港元，較21/22年度修訂預算上升3.3%。22/23年度的賣地計劃和土地供應目標為依據，地價收入預算為1,200億港元，較21/22年度修訂預算下跌15%。印花稅收入預算為1,130億港元，較21/22年度修訂預算上升11.9%。

21/22年度政府整體開支減少14.4%，22/23年度整體開支將會上調15.5%，至8,073億港元。在直至2026/27年度的中期預測這5年期間，公共開支將維持佔本地生產總值平均約24.9%。此外，22/23年度，政府將維持公務員編制零增長的目標，以確保公共財政的可持續性，預計在明年3月底，公務員編制約有19.7萬個職位。

地價收入方面，23/24年度繼續以過往15年地價收入佔本地生產總值的平均水平（即本地生產總值3.8%）計算政府亦假設利得稅和其他稅項收入的增長率，與未來幾年經濟增長率相若。此外，中期財政預測亦反映了「未來基金」投資收益，以及政府發行綠色債券所得。

基於以上假設和安排，政府估計經營帳目在22/23年度將會錄得赤字，但在23/24年度可達致盈餘。非經營帳目則在期內五個年度均會錄得盈餘。經營帳目預計除了在22/23年度由於本預算案的一次性紓緩措施和防疫抗疫開支導致赤字外，其後年度均為盈餘。上述預測未有計及未來四年政府可能推出的退稅及紓緩措施。

預計至2027年3月底，財政儲備為10,646億港元，相當於本地生產總值28.9%，或16個月的政府開支。