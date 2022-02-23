六大紀律部隊開支預算增7至13%　警隊266億元佔榜首

新一份財政預算案今日(23日)出爐，2022/23年度六大紀律部隊的開支預算亦相應增加，升幅介乎7%至13%，當中以警務處266億港元的預算開支最多，較上年度增約13%；其次為政府飛行服務隊，下年度開支預算增12%；海關及消防處均增加10%。

警隊下年度開支預算約為266億港元，增幅約13%；當中252億港元用於支付薪金、津貼及其他運作開支，有關撥款較2021/22年度的修訂預算增約12%，警方解釋，由於紀律部隊職系架構檢討的建議在2021年9月1日生效後，對個人薪酬和與員工有關連開支的全年影響。此外，特別用途車輛(整體撥款)項下的撥款逾5億港元，有關撥款較2021/22年度的修訂預算增22.8%，用以購置和更換警隊特別用途車輛。

政府飛行服務隊新一年度所需的薪金及開支預算為逾6.3億元，較2021/22年度的修訂預算增12%，其中用以支付政府飛行服務隊的薪金、津貼及其他運作開支增20.7%。隊方解釋，主要由於海外訓練在疫情期間暫停和取消，導致訓練費用增加；計及啟德分部投入服務後的經常開支全年費用；以及紀律部隊職系架構檢討生效。

至於增減職位方面，消防處增加79個職位佔最多，即預算新一年度共11,553職位；其次為海關，增加69個；警務處增加7個。入境處非首長級職位減249個，首長級則增1職位，則共減248個位。