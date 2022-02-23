DR案誤殺罪成　周向榮申證書上終院被拒

DR醫學美容集團於2012年，為3名女顧客進行抽血、經培植後注射回顧客體內的「CIK療程」時，因血製品受細菌污染，令3人出現敗血性休克，其中一人死亡。DR集團的擁有人周向榮及實驗室男助理陳冠忠經審訊後被裁定誤殺罪成，去年經上訴後分別被判10年及8年。周向榮仍然不服判決，向高院上訴庭申請上訴終院證明書，至今日(23日)高院上訴庭頒下判詞，駁回有關申請。

62歲的申請人周向榮，是DR集團多間公司的擁有人及實際控制人，同案32歲的陳冠忠，則是在肇事實驗室亞太幹細胞科研中心配製CIK製品之人。他們被裁定於2012年10月10日，因嚴重疏忽而非法殺死女子陳宛琳（又名陳愛蓮、46歲）。2人在2017年分別被判監12年及10年。他們其後上訴要求撤銷定罪或減刑，上訴庭最終駁回2人的定罪上訴，但認為原審判刑過重，下調周和陳的刑期至10年和8年。

申請人提出多個法律議題，希望終審法院可以釐清，包括在嚴重疏忽誤殺案中，一個人是否需要為僱員的行為負上個人責任，而判斷的準則，是否僅在於他屬親力親為的管理者或不。上訴庭指出，相關法律原則已經在案例中說明，而且本案有大量證據證明申請人積極管理公司，他有份籌備、推廣「CIK療程」，以及處理相關行政工作。作為註冊醫生，他必然知道療程的風險，但卻沒有為顧客做足安全準備。綜觀所有因素，上訴庭拒絕向申請人頒發上訴終院證明書。

案件編號：CACC 5/2018