831事件半周年衝突　事隔2年再多3人被控襲警　押4.20再訊

2020年2月29日，即港鐵太子站831事件半周年，有大批市民聚集旺角及太子一帶，再度爆發警民衝突，期間有一名警員落單而被示威者圍毆，糾纏間更被脫去頭盔、裝備及面巾等。事隔近兩年，警方再落案起訴3名年齡介乎25至39歲男子，分別控告襲警、意圖襲警及盜竊等3罪，案件今天（23日）在西九龍裁判法院提堂，3名被告暫毋須答辯，以待索取法律意見，3人續准保釋至4月20日再訊。

3名被告依次為25歲文員許俊偉、24歲升降機技工張家培、39歲物理治療助理方智勇。許被控於2020年2月29日在旺角西洋菜南街近豉油街附近，與其他人襲擊在正當執行職務的偵緝警員34731；張被控於上述同日同地意圖襲擊偵緝警員34731；方則被控在同日同地偷竊一個警察頭盔。

辯方今天申請3名被告暫毋須答辯，以待索取法律意見。裁判官屈麗雯應辯方要求，押後案件至4月20日再訊，批准各被告以500至5,000港元保釋候訊，其間不准離港及須每星期到警署報到一次。

案件編號：WKCC 662/2022