阻防暴警拉人罪成囚3個月　女大專生提上訴押3.25裁決

女大專生涉嫌在2019年，於將軍澳港鐵站阻礙防暴警拘捕一名女子，經審訊後被裁定一項阻撓在正當執行職務的警務人員罪罪，判囚3個月。她隨後提出上訴，要求推翻定罪及減刑，高院今（23日）開庭處理。上訴方質疑警察認錯人，律政司則指警員證供一政，清楚講述阻礙行為。法官聽罷陳詞後，押後至3月25日裁決，上訴人續准保釋。

上訴人是20歲的劉詩敏，控罪指她於2019年11月14日，在將軍澳港鐵站A出口外，故意阻撓在正當執行職務的防暴警員張德俊。原審裁判官莫子聰裁決時指，作供的警員誠實可靠，而上訴人當時知道有人在將軍澳站聚集，還走一大段路去以身犯險，又質疑她與朋友沒犯事，又何需逃跑，裁定她阻差罪成，判囚3個月。辯方即時申請保釋等候上訴獲批。

上訴方指，當日也許有人阻礙警員執行職員，但強調並非上訴人。事實上，當日有一名與上訴人身形衣着相近的女子在場，而作供的警員在庭上，亦曾錯誤指出上訴人蓄金髮，質疑警員認錯人。此外，考慮到本案集結規模較少，沒有鼓吹暴力，情節較輕微，判刑是過重。律政司則回應指，警員記錯頭髮顏色，並不影響其可信性，又稱刑期並非明顯過重。

案件編號：HCMA 34/2021