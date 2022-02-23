善用創新科技　提升物管質素　啟勝以客為先用心服務

啟勝管理服務（啟勝）扎根香港44年，一直秉承集團新鴻基地產「以心建家」的信念，堅持「用心服務，做到最好」，與時並進持續利用創新科技提升服務質素，為客戶提供超越期望的優質服務，並利用科技實踐可持續發展物業管理。啟勝今年榮獲《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓品牌大獎2021」的「超卓創新管理服務大獎」，肯定啟勝在智慧物管的領先成就。

啟勝向來重視「以客為先」的文化，善用創新科技迎合社會及市場的變化，同時聆聽客戶需要推行各項嶄新服務。啟勝副董事總經理朱啟明表示：「智能化物管是大勢所趨，我們除了不斷引入市場上最新的科技協助提升管理服務質素，更與本地初創企業（Start Up）合作，在旗下物業應用嶄新創科項目，智能洗手間就是其中一個合作成功例子。」

公司透過5G網絡應用人工智能物聯網，率先在旗下新都會廣場引入智能洗手間系統。透過安裝在商場洗手間的感應器及雲端的數據分析，加上安裝在洗手間走廊入口的顯示屏，為顧客提供實時的輪候時間及使用情況；洗手間內裝置室內空氣質素感應器收集5大空氣質素指標，而用品感應器則收集洗手間用品使用情況，管理團隊可以遙距掌握洗手間的數據，制訂貼合顧客需要的方案。

即使在後疫情時期，啟勝仍然採取最高規格的防疫標準，並廣泛應用新科技展現具前瞻性的防疫工作，特別針對突如其來的疫情，早已引進智能機械人團隊，全天候為物業進行深層清潔消毒；同時加裝免觸式自動化技術，又於中央冷氣系統增設紫外線消毒及濾網。

啟勝更聯同香港理工大學團隊，於旗下商業大廈進行全香港首個最大規模的實時持續室內空氣質素監測計劃，在物業大堂安裝物聯網空氣監測裝置，以準確調節室內空氣循環過濾系統，確保室內空氣質素優良。集團超過40個物業獲得「衞生抗疫措施認證」，環球貿易廣場更是全港首座大廈獲得物業設施運營管理「WELL健康—安全評價準則」證書。

設施管理方面，啟勝亦透過創新科技優化現有的設備，務求提升能源效益和優化機電設備運作表現，從而達致節約能源的目標。例如V Walk推行自動化設備管理系統（BMS），連同物聯網的應用，物業一年可省下逾370萬度電；同時先行引入「優化冷凍水機組能源效率」技術，運用人工智能令機組得以每年進一步節省多30萬度電。

另外，MOKO新世紀廣場同樣在冷凍水機組上進行優化，更換老化的機組並改造新設的組件，連接BMS及新增變速驅動器，整套系統能使物業的功耗降低50%；配合商場內全面使用LED照明系統，令MOKO新世紀廣場4年內的整體用電量大減超過500萬度電。

V city亦應用物聯網感應器技術，監測商場內垃圾箱的使用情況，透過雲端數據分析再連接通報系統，管理團隊能適時安排清潔工作，從而成功減少65%的垃圾袋消耗量。啟勝出色的環保節能表現，令其管理的物業在業界環保獎項中屢獲殊榮，更成為全港首個獲得15個「香港環境卓越大獎」金獎的機構。

啟勝特別把智能機械人融入住宅物業的日常管理服務，讓住戶能體驗便捷的智慧物管生活。屯門御半山及元朗Grand YOHO的住客會所餐廳就率先引入智能送餐機械人，將餐飲送到食客面前，更會利用播放音樂功能，不時為客人送上小驚喜。

公司亦非常重視與客人溝通及互動，因此自家開發住宅物業手機應用程式（App）「Live e-asy生活樂」及商廈物業用戶享有的「Work e-asy辦公易」，管理團隊可透過手機應用程式發布通告，用戶亦可進行設施預訂、訪客登記等，將一站式智能科技融入客人生活。啟勝亦在應用程式加入「Channel e-asy輕鬆樂」短片分享平台，為用戶送上多元化題材的趣味影片，增添生活樂趣。

啟勝於1978年成立，是新鴻基地產成員之一，現時管理物業總面積超過一億方呎，遍布港九新界，包括甲級寫字樓、大型商場、高級豪宅、大型屋苑、工貿大廈、居屋，以及會所與康樂設施管理，是全港最具規模的物業管理機構之一。啟勝管理多個國際級商廈及本港重點物業，包括西九龍環球貿易廣場、觀塘創紀之城、沙田新城市廣場、旺角MOKO新世紀廣場、葵芳新都會廣場、跑馬地禮頓山、元朗Grand YOHO、元朗Park YOHO等，致力為各類型物業提供專業及優質的物管服務。啟勝更於2001年成立超卓管理服務，主力為豪宅項目提供優質的酒店式物管服務。