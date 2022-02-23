疫情重創中小企　林健鋒促政府即推優化版保就業計劃

疫情嚴重打擊經濟，身兼行政會議成員、經民聯議員林健鋒指中小企受嚴重打擊，缺乏支援，要求政府立即推出優化版保就業計劃，為期6個月。他又希望消費券限期可以延長至9個月，減輕市民經濟負擔，亦可以避免市民一窩蜂外出購物，加劇疫情。

另一議員梁美芬指在政府應考慮能否在大型基建上發債，以及在扶貧上設立時間表。梁又指在抗疫上，希望能在法律上拆牆鬆綁，不要再拖拖拉拉，盡快落實支援措施。

在北部都會區發展方面，議員劉業強認為仍有不少不清楚的地方，建議在收地上統一以甲級收地，以及盡速完善新界鐵路網絡，並成立50億港元的項目，改善鄉郊發展，以及支援鄉郊防疫。

議員陸瀚民則指疫情影響在學青年，斷斷續續停課3年，校園生活所餘無幾，但基層學生缺乏網課資源，對於預算案中資助學校購買上網系統，他表示歡迎。對於青年住房問題，他指預算案提及不多，希望政府可以將青年住房納入建屋階梯上。

在土地房屋發展上，地產及建造界議員龍漢標促請政府壓縮生地變熟地時間到5至6年。在社區重建方面，他建議政府容許更多私營機構參與重建，並完善舊區重建的賠償政策。