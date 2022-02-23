廉署34名人員染疫　稱不影響公眾服務不會公布

本港第5波新冠肺炎疫情嚴峻，各政府部門均有人染疫，而當中廉政公署截至今日(23日)，就本波疫情已有4名廉署人員確診，另外30名廉署人員初步確診。近日有傳媒報道，指廉署涉隱瞞確診個案，又提到該署調配近百人團隊負責協助接聽防疫熱線，但安排6人一房接聽一條熱線，令人員處於高染疫風險之中。

廉署回覆東網查詢時指，自本月11日起，該署參考當局的相關建議，若有關確診個案不影響部門的公眾服務，毋須發出新聞稿，而廉署所有公眾服務，至今一直維持正常運作。該署內部設有既定通報機制，要求員工匯報不適及曾與確診者接觸個案，並即日更新署內相關資料，透過不同渠道通知全體廉署人員，並安排有需要人員接受病毒檢測。

廉署有就每宗確診個案均有即時通報公務員事務局，並就確診及初步確診的廉署人員個案，與衞生署保持緊密聯繫。另外，廉署響應當局呼籲，調配約100人隊伍協助支援抗疫聯絡工作，並在大樓內設置的熱線中心，嚴格遵照衞生防疫規定，接聽熱線人員在當值期間，亦必須佩戴口罩和保持社交距離。