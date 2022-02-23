不滿警察抄男友牌　女子今認阻差辦公候判

警方去年12月在元朗丹桂村路進行打擊違例泊車行動期間，1名男子涉嫌襲擊男警，其女友則涉嫌阻礙警員拘捕。涉案男子被控1項襲擊及抗拒警務人員罪，女友則被控阻礙公職人員罪。女被告今天（23日）在屯門裁判法院認罪，裁判官決定為她索取感化及社會服務令報告，將判刑押後至3月9日，期間准女被告繼續保釋。而男被告亦會在同日提堂。

本案男被告司徒朗一（23歲）及女被告趙凱瑩（22歲），均報稱商人。司徒被控於2021年12月1日在元朗洪水橋丹桂村路近燈柱H4843襲擊執行職責的警員鄭鴻輝。趙則被控於同日同地阻礙警員鄭鴻輝依法執行公務。

據女被告今天承認的案情，男被告案發時在一車房工作，當日他為客人維修的私家車違規停泊在路上。警員鄭鴻輝打算對私家車開告票，惹來兩名被告不滿及起爭執。期間男被告情緒激動涉嫌襲擊鄭，並用手機近距離拍攝鄭。當鄭嘗試拘捕男被告時，女被告就用雙手環抱男被告及曾推開鄭，阻礙鄭為男被告上手銬。最終2被告雙雙被捕，女被告在警誡下保持緘默。

辯方今天求情時，指女被告雖然有2次案底，但均與本案不類同，指她本性善良，只因年輕而結交不良朋友。現在她已經與男被告分手，並搬回母親家同住，辯方又指她原本從事汽車美容，佰自去年12月失業，現正尋找新工作。另外，本案男被告現因其他案件在服刑中，今天沒有被解到庭應訊。他亦將於3月9日被帶上庭提訊。

案件編號：TMCC 2311/2021