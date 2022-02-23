政府精簡土地發展流程　有傳可各程序節省約8個月時間

政府覓地需時，政府於財政預算案指，發展局正檢視與土地發展相關的法例，以精簡發展流程及法定程序，縮短造地時間，並計劃於年內向立法會提交修訂條例草案。消息指，預計精簡法定程序可減少重複要求，並會審視收回土地條例、填海條例及道路工程使用及補償條例等，預計各個別程序可各節省8個月，精簡土地程序下月將提交立法會，年内會提交修訂草案。

談及發展多層工業樓宇，政府指，由於需推展多個大型新發展區項目，區內不少棕地作業都會受到收地影響，經調查後，初步傾向在洪水橋及元朗物色地點，發展以物流及汽車維修行業為主幹、兼容其他合適用途及受收地影響的棕地業務經營者的多層工厦。消息透露，發展局正與地政總署商討，預計明年公開招標出售第一幅相關土地，該土地佔地約37公頃，同時項目早前已諮詢業界，將設特別條款協助業界「升級轉型」。

此外，有智庫斥政府在土地供應方面，未有交代相關進度。智庫建議政府應提前收回及清理土地，以進一步加快推進新發展區，同時同步展開所有期數的詳細設計與熟地工作。智庫又說，在新發展區尚未進入收成期，短中期的土地供應仍然側重於「私人主導」，政府土地供應在2022至23年度只有8,000伙，為自2017至18年度之後連續5年提供低於10,000伙水平，情況令人擔憂。