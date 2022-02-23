再添43人染疫亡　累計1200醫管局員工中招

再有43名新冠患者染疫亡，醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻今日(23日)公布，截至今日零時零分，過去24小時共有24人染疫者離世，涉及16男8女，年齡介於52至97歲，當中21人為65歲或以上長者，其中6人接種兩針，1人已打1針疫苗。

另外，由於數據滯後，本周一及本周二(21日至22日)亦有19人離世，涉及15男4女，年齡介乎52至98歲，第5波疫情至今有188人於公立醫院離世，累計有393名疫患於公立醫院離世。確診患者中，危殆病人有24人，其中4人已接種疫苗，另有43人情況嚴重，當中10人已打針。

劉家獻表示，昨日有20名病人於入院篩查驗出病毒，累計1200名醫院管理局員工確診。現時共有4,234名病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館社區治療設施及公立醫院接受治療；超過1,600人於竹篙灣社區隔離設施隔離，另有240多人於荃灣帝盛酒店社區隔離設施隔離。

約20名病人在入院篩查或檢測時驗出病毒，有近40名同房病人列為密切接觸者。至今有近1,200名醫管局職員染疫。所有人入院都會篩查，確認入院時有無感染。過去一日已經找到20名病人。職員方面，由本周開始，每個同事上班前都要進行快速測試，沒有驗出病毒才可以上班，以免把病毒帶入醫院。醫院也有做好感染控制，包括要求病人和員工戴好口罩，避免聚會等。

私家醫院合作方面，劉表示當局正與私家醫院聯會開會，安排公立醫院病人到私家醫院治療，除了療養病人，也正探討癌症治療、洗腎、心臟病等。