男醫生涉發布性愛影片案　專家就Telegram操作作供

骨科專科醫生涉嫌在社交媒體平台上，多次發布一名女子的裸照和性愛影片，因而被控4項發布淫褻物品罪，案件今天（23日）在東區裁判法院續審。辯方申請反對將早前作供的事主丈夫Y製作的涉案截圖及影片呈堂，控方為此傳召2名專家證人作供，解釋Telegram的操作。裁判官溫紹明聽取證供後，裁定在此特別事項上控方的表面證供成立，辯方明天將傳召其專家證人作供。

報稱醫生的34歲被告婁子堅，被控於2020年5月16日、17日及22日，先後在社交媒體平台Telegram群組發布淫褻物品，即一張裸體女子X為一名男子口交的照片、一張裸體女子X坦露胸部的照片及兩段裸體女子X 坦露胸部及陰毛的影片。根據香港醫務委員會資料，婁在2011年開始行醫，2019年取得骨科專科資格。

香港大學計算機科學系副教授鄒錦沛以專家證人身份作供。鄒指蘋果規定在其iOS App Store上架的應用程式不能出現色情內容，如果iOS用家想加入Telegram內的色情群組，就要另外下載一個名為Revgram的應用程式。日前作供的事主丈夫Y正正是這樣加入群組。Android用戶則不受此限，毋須另外下載其他應用程式。

另一名控方專家證人、網絡安全及罪案調查科警長黎家柏則表示，用家在申請Telegram帳戶時，須提供一個可接收短訊驗證碼的電話號碼。開設帳戶後如想在其他裝置登入，也必須從最初使用的手提電話接收短訊驗證碼或Telegram 驗證碼。

據Y早前作供指出，他在前年5月知悉他與Ｘ的婚照被人上載上Telegram群組。Y點進發布照片的帳戶看其個人資料，發現其電話號碼與被告的號碼脗合。Y其後發現同一帳戶發布涉案的淫褻照片及影片，於是和Ｘ報警。

案件編號：ESCC 2394/2020