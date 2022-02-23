中央圖書館增設接種中心首日未見人龍　兒童長者為避疫打針

為讓更多兒童、青少年和長者盡快接種新冠疫苗，由今日(23日)起政府於香港中央圖書館增設社區疫苗接種中心，專為3歲至17歲人士和60歲或以上人士提供由內地研發的科興疫苗接種服務。

東網記者於早上8時許到場巡視，在氣溫僅9度下，只見中心門庭略為冷清，無論已預約還是即日籌的隊伍，均未見有長龍。由於疫情嚴峻，有家長為小孩穿起全套防疫裝束到場；有身穿厚衣的長者則指打針是為求安心，防重症。

一名帶着3名小孩的家長姚女士坦言，自己原本對為小孩打針非常抗拒，但有感現時爆疫嚴重，又認為小孩如不打針，將來外出或會受制肘，故亦跟隨其他家長般，讓孩子打針。問及過程，她指今日人少，花費時間不多，其3歲及4歲的兒女亦十分合作，惟獨5歲的女兒被利針嚇至大哭，擔心再打第2針時，小孩會打退堂鼓。

市民呂女士亦指最令自己決心讓6歲女兒接種疫苗的原因，是因為現時確診個案太多。她又表示過往2年，眼見許多內地朋友的小孩在接種疫苗後，均仍然活潑非常，未見異樣，故不太擔心疫苗會對小孩有副作用。

另一65歲的顏女士則指今日來打第3針，明白即使打針仍然有機會染疫，但相信專家指疫苗可防重症的意見，故亦選擇聽從，指上年紀的人最怕大病。她又稱，為了避疫，自己與家人已許久未有出外用膳。