政府冀消費券能帶動經濟　市民檔販唱反調　商戶呻「無幫助」

2022至2023年度財政預算案今日(23日)出爐，當中以分期派發1萬港元的消費券最受人所注目，當局會上指希望透過消費券加速經濟復甦。為了解民意，東網記者今午2時許於旺角一帶訪問一眾商販及市民，發現大多人對預算案毫不買帳，有小食店東主直斥根本無幫助；有檔販亦指由於檔內沒有電子付款模式，故無期望生意會因消費劵而帶動；有失業的市民則指希望政府「畀一份工」而非一粒糖。

於旺角經營小食店的蘇先生指，自己不相信1萬港元的消費券就可帶動經濟，尤其對小本經營的小商店更是毫無助益。他指現時政府多樣防疫措施，市民不敢外出情況下，自己生意十分慘淡，亦相信市民的消費券主要用於日於品，或去大型超市買食物自行煮食，最終只會「益咗大商家」。

問及對於政府立法禁止業主對未能如期繳交租金的租戶採取其他相關法律行動，他更是嗤之以鼻，指一般租戶租舖時，其實至少要向業主繳交3個月以上的按金，故相信實際幫助不大。他指已經對政府毫無期望，目前只可聽天由命，慨嘆全日只有千多港元生意額，舖租及店內電費開支已壓得自己喘不過氣。

花園街售賣成衣檔口的莫太亦指，由於檔內沒有電子支付模式，相信消費券對其生意不會有太大影響。她又指自己只是小本經營，丈夫與自己年紀亦大，無意慾為相關措施而增添電子付款裝置，笑言「唔識裝，裝完又唔識用，咁麻煩就無謂搞」。對於預算案，她坦言感覺不大，不過，儘管自己檔口難以受惠，她亦認為政府肯派錢，始終是好事，「有小恩惠總好過無」。

此外，現正失業的梁小姐與其放無薪假的男友張先生，不約而同地指目前正需要一份安穩的工作，希望政府「畀一份工」而非一粒糖。她指自己去年完成學業後，因為社會經濟不景，便一直閒賦在家。而其男友張先生亦指自己從事飲食業，被迫放了多日無薪假，月入亦較疫情前大減一半，故相信1萬港元的消費券實際幫助不大。