差餉租值平均上升0.9%　工業樓宇升幅最大

繼去年新冠肺炎疫情大幅影響商舖及住宅租值，今年商舖及住宅租值現曙光。差餉物業估價署重估香港342萬個物業單位，包括299萬多個住宅物業及近43萬個非住宅物業，重估後應課差餉租值平均上升0.9%。香港私人住宅單位租值整體上升0.8%，小型單位租值升幅達0.9%；中型及豪宅租值亦分別上升0.7%及0.4%，至於舖位及商業單位的租值方面升幅為0.4%，工業樓宇則上升1.9%，寫字樓則維持下跌，跌幅高達1.2%。

新一份財政預算案公布，政府會寬免4季差餉，住宅物業首兩季每季上限1,500港元，其後兩季每季上限1,000港元，估計惠及約299萬個物業。非住宅物業單位首兩季每季上限5,000港元，其後兩季每季上限2,000港元，估計惠及43萬個非住宅單位。在差餉寬免下，全港所有差餉繳納人均可受惠，在2022至23年度，首兩季及其後兩季，因差餉寬減計劃獲寬免全部差餉的住宅物業繳納人分別約63%及39%。政府收入因此減少151億港元，下年度差餉收入預計約為190億港元。

至於豁免徵收小型物業的差餉及地租的應課差餉租值限額維持在3,000港元，即每月租金250港元，換言之，因向部分小型物業作評估及徵收差餉和地租不符合經濟效益，小量樓宇將不需繳交相關費用。

差估署助理署長(差餉及物業估價事務)鄧燕霞表示，對比2021年及2020年數據，發現大部分單位未見升幅，應課差餉租值靠穩，升幅緩和。她續說，10大屋苑中，天水圍嘉湖山莊地點遙遠，租金相對其他屋苑較低，能夠吸引較多租客，令需求增加，故其重估差餉升幅最高。至於寫字樓應課差餉租值下跌，她認爲或與疫情下，不少人轉為在家工作的新常態有關，市場對寫字樓需求下跌所致。她說，過往小型單位租客較多，估計租客未必想花費租金，故小型單位租值升幅最高。