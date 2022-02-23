團體指消費券「聊勝於無」　基層市民斥只偏袒商家業主

新一份財政預算案今日(23日)出爐，在嚴厲收緊社交措施下，百業蕭條，政府向市民派發1萬港元電子消費券，分兩期發放，每期各5,000港元。但有基層團體卻批評消費券只是「聊勝於無」，指不少市民已面臨手停口停的困境，預算案根本未能解燃眉之急。

有長期開工不足的鄧先生指自己過往一直從事飲食業，但疫情下一星期只可做散工，每星期只有2至3日開工，現時月入僅約5,000港元。他又指早前因未有收入，連賓館劏房亦難以負擔，一度有6個月要留宿街頭。問及對預算案的感受，他指除了1萬元消費券，其他差餉減免、電費津貼及稅項優惠均與自己無關。

另一基層市民Owen亦對預算案十分不滿，批評政府對基層市民只是「小恩小惠」，受惠的一群往往是一眾大商家業主，又舉例1,000港元的電費津貼，對於家住劏房的市民根本不能受惠。他又稱疫情超過2年，政府抗疫不力，百業蕭條，自己已失業2次，目前以散工餬口，但政府預算案卻對基層就業情況不聞不問，指摘政府堅持以電子形式發放消費券，苦笑道「我最大筆開支係交劏房租金」，現金才能最直接紓緩租屋壓力。

至於家住屋邨並有殘疾的李女士則指相信自己的家庭主要受惠於消費券及額外半個月的綜援及傷殘津貼，但對於金額，她認為政府可以針對基層市民而提高，指「老闆又係一萬，打散工的又一萬」。她又慨嘆疫情下，經濟不景，但「一斤菜卻動輒數十港元」，指百物騰貴下，政府一筆過的資助相信很快便用完。

社區組織協會副主任施麗珊亦表示，對於預算案一如既往般失望。她批評政府沒有針對基層受惠政策，亦缺乏幫助基層市民就業的具體藍圖。至於1萬港元的電子消費券，她亦批評這措施只會助長商家「加物價」，不及現金「實際」。