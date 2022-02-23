區議員人數剩3成　民政總署預算酬津開支多1億　

民政事務局及民政事務總署於新一財政年度的開支預算有所增加。

新一份財政預算案今日(23日)出爐，其中民政事務總署及民政事務局於2022/23年的開支預算亦相應增加，分別為32億港元及27億港元，比起2021/22年度的修正預算分別多約2.8億港元及3.4億港元。其中民政事務總署在地區行政方面，需增加1.857億港元，主要是由於區議員酬金及運作開支所需的撥款增加，即需4.52億港元，增幅為18.3%。至於民政事務局亦需增加1.072億港元，用作統籌和舉辦有關香港回歸25周年活動。

翻查資料，民政事務總署於2021/22年度，在區議會委員會成員酬金的修訂預算為3.05億港元，至於在2020/21年度，當時的區議會仍未發生大規模辭職潮，當時的實際預算為5.19億港元。因此，在只剩3成區議員人數下，2022/23年的開支預算亦直逼當時「夫添」的區議會。

此外，民政事務總署在發牌事宜的開支預算較2021/22年度的修正預算增加1,960萬港元，主要因應抗疫措施進行的執法工作撥款增加。其中民政事務總署在2021年巡查旅館、會址、床位寓所、卡拉OK場所及遊戲機中心的次數為66,089，比起2020年的24,555次多近一倍。

另一方面，民政事務局於2022/23年度在地區、公眾及公眾關係的撥款，較2021/22年度的修訂預算增加1.072億港元，或較2021/22年度的原來預算增加213.3%，主要是由於用以統籌和舉辦香港回歸25周年活動的撥款增加。

政府早前公布調升區議員薪酬2.5%，其中區議員月薪由35,000港元加到35,880港元，至於區議會主席月薪，由7萬港元加到71,760港元。而區議員開設辦事處實報實銷的「營運開支償還款額」，亦由每年約55.4萬港元增至約56.8萬港元。