滯港假難民續燒公帑　法律支援計劃開支飆60%

假難民利用免遣返聲請機制留港打黑工及犯案，賴死唔走，敗壞治安之餘，亦虛耗公帑濫用福利，正值本港受疫情打擊經濟不景氣，令本港財政壓力百上加斤。根據新一份《財政預算案》可見，2022/23年度保安局為由當值律師服務運作的免遣返聲請法律支援計劃，預留1.08億港元，較本年度修訂預算的6,800萬港元，大增近60%。

新一份財政預算案提到，下年度的出入境管制財政撥款達3.37億港元，較本年度的修訂預算2.24億港元，大增50.5%，當中涉及監督統一審核機制的運作，以及有關處理免遣返聲請和聲請人措施的推行情況；為免遣返聲請人提供公費法律支援訂定長遠方向，考慮公費法律支援試驗計劃的檢討結果。

此外，入境處預計2022年提出免遣返聲請個案有2,160宗，較2021年實際的2,482宗，下跌約13%。處方解釋，基於2021年下半年接獲的新聲請的最新數字，入境處假設2022年接獲的新聲請宗數將微降。

滯港的假難民多年來狂燒公帑資源，開支年年上升，造成財政的無底深潭，過去7個財政年度他們已使用的公帑高達60億港元，本年度更預算用12.7億港元處理有關工作。