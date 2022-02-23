劏房戶疫下手停口停兼捱貴租　基層怒斥派消費券如推人去死

在過往2年新冠肺炎疫情肆虐下，不少基層市民手停口停。關注團體基層願景聯同關注基層住房聯盟、關注學童發展權利聯席今日(23日)，就新一份《財政預算案》發表意見。有關注團體批評電子消費券是「聊勝於無」，仍未能解決現有劏房戶交租問題；另有基層市民反映消費券不能代以交租，直言派放現金更實際，又指現時疫情嚴峻，質疑當局推出消費券變相是否「叫人出去死？」

與兒子現居於僅80尺劏房的梁女士表示，現時疫情正值高峰，甚至當局亦呼籲市民盡量留在家中，減少外出的時候，當局續推消費券望以刺激市民外出消費而感到不解，怒斥當局根本是「推人去死！」，直言「派現金更實際」。她又指消費券造成坊間物價上升，如饅頭、雞蛋、油等日常食品都比以往貴了至少1成，甚至有大型連鎖店的電飯煲更比外間貴成200多港元，加上消費券使用期有限，基本上要「焗住捱貴價買」，質疑政府沒有吸取過往經驗。

另一劏房戶歐陽太太表示，疫情下家中2名兒子改為網上授課，由於資源及環境有限，該兩名兒子均出現學習滯後問題，為讓兒子跟上學習進度，故望安排補習，惟一般補習社難以用電子形式支付，故她形容當局是「幫倒忙」。至於被問到怎樣花費1萬港元消費券，她指由於家中小朋友長期只靠細小的手提電話進行網課，故最近「散光」及「近視」情況加深，她指會考慮購買平板電腦，供兒子學習。

關注基層住屋聯席組織成員鍾惠賢表示，預算案仍未認真審視或解決劏房戶交租問題。她解釋，租金一向佔據了劏房戶收入一大半，同時他們多數都只從事低收入服務性行業，如清潔、餐飲工等。在第5波疫情下，大批劏房戶面臨開工不足，甚至被迫放「無薪假」，手停口停令收入大減，加上現行《劏房租管條例》規管不足，以及《現金津貼試行計劃》的申請門檻過高，以致大部分劏房戶仍然要「捱貴租」，生活不受保障。

關注學童發展權利聯席幹事黃穎彤亦表示，學童未能受惠於新一份財政預算案。她指，疫情下學童改以網課形式授課，惟一般劏房家庭的資源有限，在缺乏學習支援下，不少學童成績大倒退，尤其在疫情底下更顯嚴重。學童往往只能倚靠家長細小的手提電話及一般的數據卡進行網課，故斷線情況等經常出現。另外，現時在職家庭津貼以至兒童津貼是因應工作時數取決，惟疫情下很多家長面臨開工工時不足問題，故她認為新一份財政預算案未有考慮當中細節及作全面檢討，讓基層市民難以真正受惠。