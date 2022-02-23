中大擬借出嶺南運動場抗疫　都大學護助檢測及疫苗接種

本港新冠肺炎疫情嚴峻，繼徵用中小學及幼稚園校舍進行全民強檢，政府也向各大學尋求資源，其中包括研究徵用學生宿舍作隔離設施。香港中文大學今日(23日)表示，已因應政府邀請，建議借出接近大學站的嶺南運動場，以及大學體育中心的室内體育館作抗疫用途，現有待政府確認是否合適，以及是否需要借用。中大會繼續在可行方面配合政府措施，支持香港度過疫情。「中大學生報」則引述消息指，嶺南運動場將用作興建火焰實驗室及強制檢測中心。

此外，香港都會大學表示，食物及衛生局正邀請護理系學生支援檢測及疫苗接種工作。檢測工作不限年級，時薪介乎70至120港元，視乎學護經驗，如須支援圍封強檢會有額外津貼。第5波疫情中，已有約200名都會大學的護理系學生報名參與檢測工作。

至於接種疫苗的工作，則要求高年級的學生，時薪為150港元。校方強調，有關崗位由承辦商負責招聘，而非由校方安排，承辦商也明言會提供勞工保障，包括不幸感染病毒後的保障，但具體細節則未有公布。校方已提醒學生細閲條款及細則，並與家人商量，考慮自身風險、時間等。