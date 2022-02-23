再多3長者打針後2周內死亡　專家評估與疫苗無關

新冠疫苗安全堪憂，港府更新疫苗接種監測，截至本周日(20日)的過去一周，衞生署共接獲56宗異常事件報告，當中不涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案，同時亦無接獲涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

截至本周日晚上8時，衞生署共接獲7,042宗異常事件報告。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括64宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結當中48宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，另外14宗個案亦初步認為與疫苗接種沒有關聯，其餘5宗個案則有待評估。

對於3宗新增死亡個案，署方共接獲3宗曾經於離世前14日內針後的死亡報告，涉及1名86歲女子，及2名分別91歲及72歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。另外，截至本周日的過去一星期，衞生署接獲1宗涉及3至15歲青少年針後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，涉及15歲男子，他在接種復必泰疫苗後2日內出現胸痛，情況穩定。