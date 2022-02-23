防疫措施明起延長兩周　郊野公園等戶外公眾地須戴口罩

「疫苗通行證」明日(24日)起全面實施之際，社交距離措施辣上加辣。就相關措施日前預告大幅度延長至4月20日，政府今日(23日)公布細節，包括食肆堂食收緊至每枱最多2人、跑步、行山等戶外活動亦須遵循「口罩令」；已被勒令停業的17類表列處所則繼續關閉。有飲食業預計，加辣後剩餘不足2成生意，加派消費券仍「遠水難救近火」，料結業潮陸續有來。

根據現行《預防及控制疾病條例》的公共衞生緊急規例規定，刊憲延續社交距離措施，仍以每14天為一周期。新措施將於明日起生效至3月9日。當局表示，考慮到香港疫情非常嚴峻，每日新增個案持續高企，有必要在落實「疫苗通行證」外，進一步收緊社交距離措施，盡可能減低人員流動，管控社區傳播風險。

是次收緊措施可分為兩方面。首先，「口罩令」加辣，涵蓋至郊野公園所有範圍，市民在任何公眾地方進行體能活動，不再獲得豁免，均須佩戴口罩；措施同樣適用至公共交通工具上及港鐵已付車費區域，一律不得脫下口罩飲食。

其次，原有社交距離措施將延長兩周，17類表列處所繼續禁業，餐飲處所會進一步收緊限制每枱人數上限至兩人，聯同其餘獲准營運處所，包括商場、百貨公司、街市、超級市場等，將全面實施「疫苗通行證」。其他現有措施，如兩人禁聚令、私人地方禁止多戶聚集，以及停止所有大型活動和避免羣組聚集，均會繼續實施。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，目前市面人流已相當稀疏，飲食業過去兩周生意僅剩平常的2至3成，估計有超過1,200間食肆已暫時停業，約200至300間已經結業。他相信進一步收緊限制後，業界生意將跌至不足兩成，形容「開門只會蝕住做生意」。

黃家和又指，1萬港元電子消費券最快4月起分2期發放，遠水仍難救近火。相比去年消費券計劃耗資360億港元，飲食業進帳約120億港元。今次「派錢」總額雖加至664億港元，但預期市民集中用於民生等日常用品，相信首期僅15%消費額會落入餐飲業，即收益僅數十億港元。他預期，第2期消費券最快7至8月發放，除非疫情受控，否則情況仍不樂觀。