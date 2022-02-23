港府本年度花2590萬打擊非法捕魚　較去年度升35%

非法捕魚問題持續多年，食物及衞生局局長陳肇始今日(23日)書面答覆議員提問時透露，最近一個財政年度發現非法捕魚的宗數截至上月底未有顯著上升，巡邏等的次數亦未有大增，但相關執法工作所投入的開支最近3個財政年度持續上升，今個年度的預算較去年多670萬港元，升幅達35%。

代表漁農界的何俊賢議員於今日的立法會會議上指，有漁民反映本港東、南、西部水域均有以電魚等大破壞力的方式非法捕魚，而情況嚴重，指政府未能根治非法捕魚，令本港漁民的生計大受影響，亦令漁業資源及海洋生態受到嚴重破壞。

食衞局局長陳肇始指出，自前年8月中起，漁農自然護理署由過往調配3艘增至7艘執法船隻，不定時巡邏，並截至上月底今年度於各地點巡邏或與水警聯合行動4,618次，與上年度或2019至20年度的4,817次或4,843次相若，而今年度發現非法捕魚的宗數有89宗，當中僅得12宗成功拘捕，較上年度發現128宗非法捕魚及其中19宗成功拘捕輕微下跌。

但本年度政府就打擊非法捕魚活動進行執法工作所投入的開支則上升約35%，由上年度1,920萬增至2,590萬，亦較2019/20年度的1,690萬上升約53%。而今年度的打擊非法捕魚的人手與去年相若，有34人。