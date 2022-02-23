政府半年內谷1.3萬名院友打針　建議孕婦接種疫苗

疫情升溫，食物及衞生局表示，由去年底至本月15日的14,039宗確診個案中，約一半人打了2針；四分一人未曾打針；而截至20日，公立醫院有106名患者離世，近半數人未打針或只打1針，港府暫時只發出約14,700張豁免打針證明書。另外，由去年9月至今，在「主動評估─接種」計劃下共逾1.3萬名院友打了首針。當局更引述藥廠建議，懷孕婦女及哺乳期婦女可接種復必泰及科興疫苗。

第5波疫情一發不可收拾，由去年12月31日至本月20日而言，106名離世患者中有95名為60歲以上長者，即接近9成；近半數人未打針或只打1針；僅5名病人已接種2劑疫苗；其餘病人資料有待查證。醫管局正審視有關死亡個案與新冠肺炎的關聯。

而截至本月15日，衞生防護中心共錄得的14,039宗個案中，本地感染佔13,380宗。確診個案中，934人已打3針；7,714人打了2針；1,100宗個案只打1針；四分一的確診者，即3,571人未曾接種；餘下720人尚待分類或資料尚待查證。

對於本港2種疫苗的「完成新冠疫苗接種」定義，當局稱一般是指在最少14天前已經打2針，當局會繼續留意本港的疫苗接種情況及疫情發展，加上參考外國做法和經驗，有需要時就該定義作出更新。而因身體問題而未能打針者，當局指截至本月20日共有約14,700張豁免證明書，透過醫管局臨床醫療管理系統和政府醫健通系統以電子方式簽發。

當局更引述藥廠建議，懷孕婦女及哺乳期婦女可接種疫苗，當局指有研究顯示懷孕婦女打針後產生的抗體，可透過臍帶傳送給胎兒，婦女餵哺母乳時亦可為嬰兒提供保護；專家亦多次指出接種疫苗對以上婦女安全，並能提供有效保護，建議她們盡快接種。

政府由去年9月底在全港院舍，包括安老及殘疾人士院舍，開展「主動評估─接種」計劃，直至本月20日，全港共超過13,000名院友已透過外展服務打了首針。長者的接種率亦在一月初日漸提升，70至79歲人士已有超過72%打1針疫苗；而80歲及以上人士的接種率亦提升至43%。

在採購疫苗方面，接種計劃推行至今已接近1年，當局透露，港府合共採購750萬劑科興及850萬劑復必泰疫苗，數量足以應付全港市民提供首2針的基本疫苗。由於2款疫苗另可用於第3針的加強劑，當局已把部分基本疫苗存貨，作為第3劑疫苗使用；另已向藥廠增購足夠疫苗應付預計第3針的接種需要。局方預料，應付包括加強劑的疫苗採購、及推行下一輪接種計劃需約60.3億元開支，會在財政預算案中預留上述款項。

另外，醫管局流失量驚人，21年度醫生及護士的全職流失率分別是6.9%及8.2%，相當於436名醫生及2,240名護士；專職醫療職系也有流失7.6%，相當於662名全職專職醫療人員。