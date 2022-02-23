2女乘金巴入境後確診　其中1人為30歲已打針港人

本港新冠肺炎疫情持續大爆發，而澳門近日亦接連錄得由香港入境後的病例！澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，再有2人乘金巴入境澳門後證實確診，其中1人為1名30歲香港女子。由於患者目前無病徵，結合其流行病學史、臨床表現及檢測結果，均被判定為澳門輸入性無症狀感染者，不列入當地確診病例。至今，澳門已錄得80宗確診個案和29宗無症狀感染者。

該名香港女子本周日(20日)在香港乘坐當日下午3時40分開出的金巴前往澳門，並持有採樣日後24小時內病毒檢測非染疫結果證明，入境時隨的鼻咽拭子檢測結果沒有驗出病毒，被安排到麗景灣藝術酒店醫學觀察，本周一(21日)檢測亦沒有中招，但昨日(22日)晚上覆檢結果確診，將轉往路環高頂公共衞生臨床中心隔離治療。患者今年2月曾接種1劑由中國復星及德國藥廠合作的復必泰新冠疫苗。

至於另一名確診的50歲澳門女居民，則於本周一在香港乘坐當日下午4時開出的金巴到澳門，同樣持有非染疫結果證明；入境時檢測結果亦沒有驗出病毒，被安排到麗景灣藝術酒店隔離醫學觀察後，昨日覆檢結果確診，已轉往路環高頂公共衞生臨床中心隔離治療。病人分別於去年6月及今年2月接種2劑及1針復必泰疫苗。