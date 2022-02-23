增110名員工或外判工染疫　港鐵第5波累計逾400宗

本港第5波新冠肺炎疫情不斷擴散，港鐵公布，截至今日(23日)傍晚6時，過去24小時共錄得到110宗員工及承辦商人員初步驗出帶有新冠病毒，當中15宗是經核酸測試發現，其餘95宗則由快速測試驗出；個案中有逾90宗涉及站務、車務、巴士、輕鐵、保安、維修的員工及承辦商人員。

港鐵表示，已安排徹底清潔和消毒有關工作地點，所有染疫人士現正留在家中，等候衞生署進一步指示及安排。港鐵為審慎起見，正分別追蹤每宗個案的密切接觸者，並會採取相應的跟進行動。

港鐵指，第5波疫情至今已錄得超過400宗確診個案，涉及車務及維修員工和承辦商人員，數字尚未計及因被衞生防護中心列作密切接觸者、居所所在大廈被圍封而需接受強制檢測等而未能上班的個案。

港鐵表示，服務現時維持正常，但確診員工人數或隨着疫情擴大而增加，需檢疫的密切接觸者或強制檢測的人數或相應增多，一旦情況惡化，影響到日常營運的人手安排，港鐵有可能短暫調整服務，如調整列車班次、暫停部分車站客務中心的服務等，假如出現迫不得已的情況，港鐵會盡快透過適當渠道通知公眾。