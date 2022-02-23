醫管局更新安排　確診員工第7天快測無染疫即可復工

第5波新冠疫情大爆發，染疫者包括多名醫護，東網接獲一份由醫院管理局今日(23日)向員工發出的「防疫快訊」，當中提到員工返回工作崗位的最新安排，指確診員工在接受核酸檢測(PCR)採樣當日起計(Day 0)，如於第7日進行快速抗原測試(RAT)未有驗出病毒，通知上司後即可上班。有關安排疑違背現行的染疫者14天隔離安排，東網正向醫管局查詢。

該快訊提到，本港疫情持續嚴峻，部份醫管局員工不幸受感染，但最終能康復並重返工作崗位。為平衡員工的健康及病人服務的運作需要，有最新為康復同事返回工作崗位的安排，並即日生效。

根據快訊內容，確診員工在接受核酸檢測採樣當日起計(Day 0)，於第7日進行快速抗原測試時，如結果未有驗出病毒，通知上司後可上班。如上述員工於第7日進行快測時仍驗出病毒，則每天進行測試直至結果為無染疫，才可離開隔離的地方。

而被列為密切接觸者的員工亦有同樣安排，如同住家人快測或核酸檢測驗出病毒，向人力資源部通報當日起計，如第7日快測為無染疫便可復工。

按現行政策，感染人士如沒有病徵或徵狀輕微，將盡可能送往社區隔離設施，如等候達14日，快速測試的結果顯示為無染疫，無需送往社區隔離設施，可自由離開家居。

即使患者獲送入社區隔離設施，在家居情況許可下，第7日後快速檢測為不論是染疫與否，亦要由首次接受核酸檢測或接收樣本翌日為第1天起計，在家中或社區隔離設施逗留至第14日，再檢測為無染疫才可自由離開。