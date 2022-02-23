涉多宗新冠個案　長沙灣凱德苑等21幢大廈

因應多宗新冠肺炎感染個案，再有21個指明地方被納入強制檢測公告！港府今日(23日)引用第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》刊憲，要求任何人士於2月10日至今日期間，曾身處該21個指明地方超過2小時的人士，必須接受病毒檢測。

政府會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測，並應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

指明地方如下：

1.長沙灣凱德苑

2.慈雲山慈正邨正和樓

3.柴灣漁灣邨漁順樓

4.油塘油塘邨富塘樓

5.青衣長康邨康榮樓

6.石硤尾南山邨南豐樓

7.荃灣象山邨秀山樓

8.葵涌葵涌邨曉葵樓

9.長沙灣元州邨元智樓

10.天水圍天悅邨悅華樓

11.藍田平田邨平美樓

12.荃灣石圍角邨石菊樓

13.觀塘安泰邨和泰樓

14.何文田何文田邨綺文樓

15.將軍澳尚德邨尚仁樓

16.將軍澳厚德邨德安樓

17.旺角海富苑海嵐閣

18.牛池灣彩虹邨金華樓

19.沙田博康邨博華樓

20.馬鞍山恆安邨恆峰樓

21.馬鞍山頌安邨頌群樓

詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，請瀏覽以下網址之附件：