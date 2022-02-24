竹篙灣隔離男子不滿如住「集中營」　「瞓街」4小時抗議

竹篙灣檢疫中心內不少人一直在無了期等候離營，在缺乏緩助下甚感不滿！東網接獲報料，營內有一名男子由昨天(23日)下午3昤起，先將房間內枕頭等離物拋出窗外，再走出房間一度直接睡在路上，在約4小時後才有勸阻。記者經報料人接洽該男子，他表示「瞓街」是出來抗議，並表示自已因有長期病患，希望索取藥物，惟在入住檢疫中心的10日內「叫天不應，叫地不聞」，而且又不准開窗、惡劣膳食令他不斷肚瀉，又「放監無期」，坦言「個心都涼(寒)晒」，形容檢疫中心與「集中營咁樣」、「死咗都冇人知」。

蔡先生本月7日確診、同月14日入竹篙灣，他患坐骨神經痛，但沒有帶備足夠止痛藥隨身，加上眼部不適，因此希望能在營內索取止痛藥及眼藥水。可是，營內的工作人員僅給予他兩個查詢熱線號碼，雖然他在一些社交平台群組亦收集了其他查詢電話，但卻無一能協助他，要不未能接通，要不遭敷衍了事。他表示，曾在3日內一起床便不斷打電話，但期間只有2次有人接聽，惟對方僅「官方式」向他表示要自行向醫院查詢。他質疑檢疫中心何以沒有任何醫護人員提供協助。

蔡先生又斥檢疫中心膳食極為惡劣，形容「牛肉唔係牛肉，雞蛋似發泡膠」，而且他每次進食後都會肚瀉，「食親一次屙一次，但唔食又冇嘢食」。他稱營內是一助難求，形容「個個(營友)都係困獸鬥咁，好似係佢哋(職員)嘅寵物，佢哋畀乜就畀乜」。他又指，營內所有房間不得開窗，以致房內極之悶焗，但他每一次開窗時，工作人員便會大為緊張，要求他關窗。

最初蔡先生以為在確診起計第14日，若測試無染疫便可離開，惟實情卻不是，該14日「疫監」是由入檢疫中心當日計起；每當他向職員查詢甚麼時候能夠離開，職員只會用非常「串」及「威脅」的語氣和態度回應：「出營？得，你等多幾日啦！」他形容，能離開檢疫中心有如「中六合彩」。

忍無可忍下，蔡先生昨日(23日)決定走出來「瞓街」抗議，雖然路過的人不少，但理會他的只有2名民安隊成員。他向兩名民安隊講述需要甚麼後，民安隊成員卻表示：「眼藥水就冇啦，暖包、白花油要唔要？」令蔡先生憤怒至極。據報料人指，最終在約晚上7時許，蔡先生在有人游說下，攜同扔出的雜物返回房間內，並獲發快測套裝。