疫苗通行證今日生效　食環署提醒場所負責人遵守規定

食物及衞生局局長早前發出「疫苗通行證指示」，自今日(24日)起「疫苗通行證」將適用於《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）下的所有餐飲場所及該指示內指明的表列場所，包括街巿及市集。食環署發言人提醒餐飲業務負責人留意有關「疫苗通行證」安排，並嚴格遵從相關規定及指示。

食環署發言人表示目前本港疫情非常嚴峻，實施『疫苗通行證』進一步加強本港防疫抗疫能力，是收緊現行社交距離措施的其中一環。在「疫苗通行證」的安排下，所有進入或身處指明場所（包括所有餐飲場所、食環署轄下街巿及小販市場）的12歲或以上人士，除非獲發「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」或因其他指明情況獲得豁免，否則必須已經接種至少一劑新冠疫苗。相關人士進入或身處任何指明處所，均必須隨身攜帶電子或紙本的疫苗接種紀錄或豁免證明書，並在執法人員進行隨機抽查或其他執法行動時按要求出示。

當中，餐飲場所包括食環署轄下熟食中心／市場屬「主動查核」場所。所有進入餐飲場所的人士，須向場所掌管人主動出示疫苗接種紀錄或豁免證明書及相關二維碼（包括儲存在「安心出行」或透過「智方便」、「醫健通」等流動應用程式展示的二維碼；或以紙本紀錄展示的二維碼）以供處所掌管人掃描。如該進入人士的疫苗接種紀錄（例如在本港以外疫苗接種紀錄）或豁免證明書沒有包含二維碼，則須填寫指明表格提供個人資料（姓名、聯絡電話、進入處所的日期及時間）供處所掌管人保存。沒有成人陪同的12歲以下的兒童，亦同樣須填寫指明表格提供相關資料供處所掌管人保存。