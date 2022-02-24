車Cam直撃：清水灣道3車相撞鐵騎士喪命　私家車司機涉危駕被捕

西貢發生致命車禍。周三(23日)晚上10時許，一輛深色及一輛紅色電單車分先後沿清水灣道往九龍方向行駛，當駛至近碧翠路對開，一輛往西貢方向的私家車右轉入碧翠路，帶前的深色電單車司機疑收掣不及，猛烈撞向私家車左車頭，尾隨紅色電單車司機亦收掣不及，撞向灰色電單車，灰色電單車司機當場人仰車翻，拋飛10米外，他頭部重創，昏迷倒臥路中，鮮血從頭盔溢出，油缸亦飛脫彈到10米外，途經駕駛人士目睹意外報警。

救護員趕至為昏迷的鐵騎士急救，把他送院搶救，惜抵院後傷重不治，年約30歲的紅色電單車司機則小腿受傷，同送院治理。私家車中年男司機並無受傷，警員經調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」將他拘捕。警方正調查意外原因及經過。

尾隨涉事私家車車輛的車Cam拍下意外一刻，片段見私家車右轉駛入碧翠路，懷疑司機未有在停線停車，隨即駛出路中致發生意外，現場冒出一團白煙；亦有車輛車Cam拍下2輛電單車意外前一刻，片段見2輛電單車分先後沿清水灣道慢線往九龍方向，其後在鏡頭前消失，當拍下車Cam的車輛駛至碧翠路油站對開時，見2鐵騎士發生意外，一輛私家車橫亘路中。