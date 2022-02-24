東方日報A1：抗疫無方　政府派糖

政府防疫不力致本港新冠確診個案已超過7.5萬宗，經濟重傷、民不聊生，政府昨日公布2022至2023財政年度的《財政預算案》，雖掟1,030億元紓困，較上一年度預算案用645億元紓困「加甜」約三成，但預算案的重頭戲僅是斥資664億元向18歲或以上市民派發一萬元電子消費券，另向綜援申領人及相關人士發放金額相當於半個月的綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，「半糧」涉約23.84億元外，其他如公屋免租、基層補助均落空！有學者批評港府抗疫不力，試圖以派發電子消費券作「掩口費」，質疑當局未改「頭痛醫頭，腳痛醫腳」的政策思維，最終香港只會「輸大錢」。基層市民則斥預算案令人失望。

財政司司長陳茂波昨宣布再推電子消費券計劃，每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，均可獲派一萬元，會分兩期發放，4月份先向上次已成功登記的人士派5,000元，預計措施可惠及約660萬人，整個計劃涉及約664億元財政承擔。陳解釋，考慮到市民要購買防疫用品，故分兩期發放，政府會透過去年推出的消費券計劃所收集的登記資料，在4月份先向超過630萬名已成功登記的市民發放5,000元消費券，餘額會跟新符合資格人士的消費券一起，料在暑假發放。

消息人士補充，在發放第一輪消費券與次輪期間，政府或再加入新營辦商，會就商戶覆蓋面，用家覆蓋面及籌備時間等甄選程序，期望引入良性競爭，望為市民提供更多優惠，屆時若市民不打算更改，則毋須刻意再次申請。今次計劃涉4億元的行政費用，與去年首次推行消費券時的6.1億元行政費用僅少約二億元，消息人士解釋，費用包括用作新登記所需的電腦系統更新、處理新營辦商等。消費券去年的相關要求是在港居住兩年內有至少一天在香港，港府現仍考慮相關年期，但指疫情下不少港人無法回港，而去年合資格人士亦毋須再登記，故不擔心有漏洞。

今年不少基層市民期望有「雙糧」、免租等措施，但政府僅向領取社會保障金額的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，受惠人數148萬人，包括綜援31萬人、高齡津貼32萬人、長生津66萬人、廣東和福建長生津計劃約2.3萬人、傷殘津貼17萬人；而在職家庭津貼亦會作相若安排，額外開支約1.17億元，大約7.2萬個住戶受惠。

疫情重創本港經濟，基層受到的打擊最大，但預算案在錄得盈餘的情況下卻沒向市民大破慳囊，市民反應不佳，劏房戶歐陽太太形容當局的建議如「幫倒忙」。有基層團體則斥政府沒有關注疫情下，大批市民手停口停。

香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，今年派發萬元消費券比預期中多，對經濟有一定提振作用，料對餐飲、零售業有幫助，但港府處理疫情卻「所有措施都不到位」，無法解決疫情問題，僅派錢作「掩口費」，反問「於寒風中輪候檢測的人士，派錢或會順一順氣，但做生意的已經飽受影響」，強調政府架構不協調，致措施樣樣甩漏，最後都是用公帑埋單，是不理想的做法。他又指，繼續以「頭痛醫頭，腳痛醫腳」的思維制訂政策，最終香港只會「輸大錢」。

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