各類罰款為庫房進帳23.5億元　「禁聚令」罰金達7.8億元

新一份財政預算案中，提到政府在2021/22年度的「罰款、沒收及罰金」高達23.5億港元，佔2021/22年度政府收入總額的0.5%，較原來預算的17.8億港元增加超過3成。其中在「法院裁定的罰款及法定罰金」修訂預算為7.8億港元，較預算增加3.3億港元，主要由於從為預防及控制疾病而施加的定額罰款，即禁聚令、口罩令等的所得的收入，以及從證券及期貨事務監察委員會和香港金融管理局命令的罰款所得的收入，均較預期多。

另外，俗稱「牛肉乾」的「定額罰款制度（交通違例事項）」，亦為庫房進賬10.8億港元，佔整體45％，若以違例泊車罰款320港元計算，即過去一年共發出逾337萬張告票，政府預算2022／23年度相關金額高達11.7億港元，即368萬張告票，平均每日1萬張。

在「公務員繳付款項」中政府收入為1,688萬港元，較預算增加1,045萬港元，升幅達1.6倍 ，政府指主要由於公務員在辭職時以繳付薪金代替遵守訂明的通知期規定而支付的數額較預期為多，相信是與去年公務員移民潮有關。