無懼寒流疫情夾擊　東華三院全力抗疫

在嚴寒天氣下，第五波新型冠狀病毒病疫情肆虐，香港正面對兩年多以來最嚴峻疫情，大批確診病患急須診治，香港市民生活更是百上加斤。無論公營醫療系統，抑或社會民生，都備受壓力。鑑於疫情嚴峻，東華三院內部緊急撥出2,000萬元，並積極聯繫社會熱心人士，籌得近800萬元，合計接近3,000萬元以助院方提供及開展多項抗疫措施，支援社會各界應對疫情，以濟燃眉之急。東華三院辛丑年董事局主席譚鎮國強調:「眼見疫情嚴峻，東華三院作為香港慈善團體一分子，一直與市民憂戚與共，援助弱勢社群更是刻不容緩。幸得多個機構、社會賢達、熱心人士支持，讓本院當前能推出多項措施，援助弱勢。本院期望有更多善長響應參與，一起聯手抗疫，為人間送暖！」

鑑於確診病人眾多，為協助紓緩公營醫療系統壓力，東華三院在醫管局西區聯網家庭醫學部及老人評估組支援下，率先把東華三院賽馬會復康中心的禮堂改建為「確診院友隔離中心」，協助未能即時入院的確診而病徵輕微的院舍患者有暫住的地方，尤其院舍的老人及殘障院友，以減低與院友在原址檢疫的交叉感染機會。西聯網醫生會以視像診症，在有需要時處方藥物，並根據確診院友的病徵，適時安排入院。

另一方面，東華三院賽馬會松朗安老綜合中心成立臨時隔離中心，而其船灣安老綜合中心亦積極研究相關隔離設施，以便應對疫情進一步發展作好準備。與此同時，該院賽馬會復康中心一群員工，志願組成「確診院友特別護理團隊」，於隔離中心24小時照顧確診院友，直至所有院友康復返回原址。

面對急症病人湧現，東華三院董事局全力支援廣華醫院擴大急症服務，安排廣華中醫普通科門診部騰出空間，支援廣華醫院設立額外病人等候區，減低病人在室外等候或就診情況。

另在東華三院王定一慈善基金及東華三院董事局捐助下，向廣華醫院病人送上大量保溫氈、暖包、暖水瓶等禦寒物資。東華三院乙未年主席何超蕸小姐BBS就為廣華醫院腎科中心購置多部空氣消毒機；東華三院顧問暨癸未年主席楊超成先生BBS則捐贈大量的空氣清新機予東華三院屬下醫療單位使用，攜手共同面對這次難關。

為配合政府「居安抗疫計劃」，東華三院於2月10日開始，協助政府為24小時運作的「居家抗疫熱線」於非辦公時間及假日接聽來電。目前已處理超過2,000個來電，為接近4,000名正在居家隔離的有需要人士提供情緒支援、緊急食物及生活必需品之援助。

東華三院服務香港超過150年，轄下有強大中醫藥團隊。騰訊及騰訊基金會資助東華三院多個免費抗疫支援項目，包括為新冠病毒病確診或初陽者網上中醫診症提供免費7天中藥及派遞服務，製作及派發15,000份抗疫草藥茶包給該院屬下各服務使用者，以及為東華醫院員工與家屬送贈抗疫茶，費用全免。

縱使寒風凜凜，幸有不少熱心機構人間送暖。順豐速運（香港）有限公司提供物流支持，免費派送抗疫物資到社區；及捐助30,000套快速測試劑予東華三院屬校2,000名DSE考生及有需要的學生，以及大量紫外光消毒過瀘設備給東華三院屬下院舍應用。

承蒙中國銀行（香港）支持東華三院向弱勢社群派發1,800份抗疫包，當中包括消毒用品及食物，同時藉聘用受疫情影響弱勢社群的社會企業採購物資，以支援他們渡過經濟難關。疫情期間，中國銀行（香港）亦會透過恒常支持東華三院膳東軒食物援助服務，向有需要長者每月提供約1500個熱食飯盒。

衷心感謝陸鎮父子慈善基金出資支援東華三院屬下前線醫療人員抗疫；在立法會議員、前任副主席陳祖恒先生推動下，新鴻製衣廠有限公司捐出2,000個高質量N95口罩予東華三院社服前線員工；盈科拓展及其集團成員電訊盈科，以及香港電訊捐贈食物包與10,000個快速測試劑予基層長者及家庭；iCleanic防疫科技（iCleanic Limited）捐出6台最新第三代CoronoSpray智能消毒站及醫療級空氣兼個人消毒液AirPRO+給社會服務單位及學校作最高效空氣消毒之用；深圳市金準生物醫學工程有限公司亦送出2,000個新冠抗原試劑；國際潮團總會及國際潮青聯合會亦將分批捐出抗疫包，當中包括N95口罩、快速測試劑和食品，以及醫療用品等予東華三院及旗下學校和受惠家庭應用。

東華三院主席譚鎮國強調，縱使疫情迅猛兇惡，寒風刺骨，祇要社會各界堅守信念，熱心人士積極援助，香港定能一步一履地並肩跨過。期望各界善長此刻踴躍捐輸，支持東華三院各項抗疫項目，攜手應對疫情，解市民燃眉之急，讓不同社群無論在抗疫物資、服務、經濟及情緒上都得到適切和穩定的支援。

東華三院董事局及冠名贊助人已贊助各項籌募活動的直接開支，東華三院不會從活動籌得的公眾善款中扣除行政費用，確保公眾善款全數撥用於該院轄下服務。善長如欲繼續支持東華三院善業，歡迎致電東華三院全年捐款熱線1878 333，或將善款存入豐銀行或中國銀行各分行的東華三院帳戶，或以信用卡、Paypal、八達通及PayMe等捐款平台進行網上捐款。