預算案紓困不足　市民鬧爆消費券會引發通脹　「派現金最實際」

政府昨日(23日)公布新一份《財政預算案》，惟重頭戲僅是斥資664億港元向18歲或以上市民派發1萬港元電子消費券，被批評紓困力度不足。財政司司長陳茂波今早(24日)在電台節目表示，估計消費券對經濟的提振作用約為1.2%，而去年消費券計劃的行政費約2億多港元，較原本預計6億港元少，亦與過往派現金的行政費差不多，今次當局亦會「慳住使」。

有市民致電熱線批評，派消費券會引發通脹，認為派現金最實際；亦有市民說，收緊社交距離措施至4月，即使得到消費券亦無意欲用錢。陳茂波回應指，派現金及消費券的分別，是由於想盡快派到市民手上，重用去年的資料可以於4月派出第一期，形容今次消費券的使用期限會頗長，假如4月疫情未完全受控，市民仍有時間在之後使用或可透過網上購物。

陳又指，本港去年經濟勢頭好，但踏入今年初，第五波疫情下，市面變得冷清，估計今年第一季經濟將非常困難，不容樂觀，希望之後可以逐步向好。他認為如果能夠將疫情壓住，穩定相關情況後，在防疫抗疫方面不用太多錢，紓困措施的力度亦不用太大，所以首要任務是需要穩定疫情。他預計在2024年度及之後幾年，本港經濟會較平穩及有一些盈餘。