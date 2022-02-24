富途成立10周年　穩佔港零售券商龍頭

富途證券於2012年4月在香港成立，其交易應用程式（App）「富途牛牛」一直廣為香港投資者熟悉及熱捧，可謂街知巷聞。事實上，集團作為本港最早以金融科技作賣點的券商，憑藉優秀的產品研發、服務及標誌性的社交體驗，從很多公開市場數據可見，富途至今已成為本港交易規模最大的零售券商。今年，由《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓品牌大獎2021」，富途證券就獲頒「超卓投資管理平台大獎」，絕對是實至名歸。

富途控股金融及企業服務總裁鄔必偉（Dennis）表示：「感謝《東方日報》頒贈的獎項，我每日也看《東方日報》了解全球天下事，也知道《東方日報》的影響力很大，說明集團的努力得到大眾認同。」他又認為，得獎對集團有鞭策之效，意味日後要以更好的產品及服務來回報廣大市民。

富途旗下的「富途牛牛」應用程式，是一個集社交、資訊、行情報價的一站式線上投資理財平台。Dennis提及，富途成立之初，就以提供金融服務的科技公司作為定位，多年以來在技術、人力資源和網絡方面投放了大量的資源，將內地優秀科技人才及本港金融人才相互結合，其中有70%是來自富途的研發人員，比例之高為一眾券商罕見。其中，研發總部設在深圳，產品研發人員超過1,000人，加上創辦人李華（Leaf）出身自騰訊控股（00700），所以能夠將騰訊社交平台的模式及文化帶入富途；香港業務方面，他則指集團自2012年底取得證監會牌照之後，主要將金融團隊設在香港。

不經不覺，今年已經是富途立足香港第10年，截至去年9月底，「富途牛牛」App全球用戶數目逾1,700萬，單計本港用戶數目逾200萬，即平均每3位成年港人就有一位使用，非常「入屋」。Dennis不諱言，富途創始團隊當年正是因為看中一眾傳統券商對個人投資者的照顧不夠周全，而創辦「富途牛牛」應用程式。他認為，香港雖是國際金融中心，但較集中服務大型機構，忽略了個人投資者證券市場，並且在「開戶、存入資金、報價、交易、資訊、社交」等6大證券交易流程出現「痛點」，所以團隊針對這些問題，打造「目前行內體驗最好、最連貫的富途牛牛」。

除此之外，集團亦乘着10年前大眾由個人電腦（PC）轉用智能電話的趨勢，採用移動端的方向設計「富途牛牛」，所以與一般券商依照個人電腦打造的交易系統完全不同，集團主打美股、港股及A股3大市場，原因是「A股及港股分別代表內地及外地股票市場，而美國則是全球最大股市，所以對環球投資者而言，這3個地區是全球最重要的股票市場。」

要令客戶在富途的交易系統有「獲得感」，「牛牛圈」這個深受網民歡迎的平台同樣是關鍵。Dennis提及，「集團銳意讓所有生態的人在平台上交流互動，除了個人投資者，就連關鍵意見領袖（KOL）、分析師、上市公司、投行、交易所以至監管機構等都可以溝通。」正因如此，「牛牛圈」現時成為香港第二大社交論壇，根據公司披露，去年第三季，平均每個交易日有35萬香港用戶活躍於「牛牛圈」，每日產生近10萬條內容，由投資心得、實盤分享到新聞秘聞都一應俱全，成為了解本港散戶動向的標誌性平台。富途的創辦人李華更會經常活躍於「牛牛圈」內，與用戶進行交流互動，解答並收集用戶意見。

除了「牛牛圈」令網民受落外，其周邊產品亦「一牛難求」，背後究竟有何原因風靡全城？Dennis則認為，集團乃透過擬人化打造「牛牛」產品，不單純以可愛為出發點，更冀打造一個富親切感且有溫度的平台，所以設計了代表富途的吉祥物，並定時推出包括咕𠱸、盲盒等一系列有質感的產品，與其他傳統證券公司顯得截然不同。

展望未來，今年也是富途踏入成立的10周年，集團冀盼憑藉立足香港金融服務10年累積的卓越品牌形象及口碑、穩健的業務狀況、雄厚的資金實力，繼續成為廣大投資者可靠有力的投資及理財夥伴，不僅穩佔香港市場龍頭地位，亦會努力開拓國際市場，向東南亞、澳洲等地發展，並持續完善客戶的交易體驗，成為全球有顯著影響力的金融平台。

至於在履行「企業社會責任」範疇上，集團計劃繼續致力推動投資理財教育的普及，賦能更多人掌握自己的財富未來，並深入社區為各階層送暖，推動社會的可持續發展。Dennis更懷念道，在疫情爆發前，Leaf每年均會聯同一眾管理層參與「樂施毅行者」遠足籌款活動，他表示，期待疫情過後他們在港繼續參與！